Atriz Duda Wendling comenta suposto affair com João Gomes

11/08/2022

Na noite dessa quarta-feira (10), a atriz Duda Wendling negou qualquer tipo de envolvimento romântico com o cantor João Gomes.

“Eu acho uma falta de profissionalismo, uma falta de respeito comigo. Imagina se fosse verdade? E se eu quisesse minha privacidade? Eu sou uma menina de 16 anos, estou vivendo minha vida. Eu teria minha vida exposta dessa forma?”, disparou ela.

“As últimas duas semanas foram bem tensas e eu espero que essa seja a última vez que eu precise falar desse assunto. Me machucava muito. Me chamaram de put*, interesseira, falando que eu só tava com ele por causa da grana. Foi muito pesado”, completou.