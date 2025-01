Atriz Drew Barrymore revela ter encontrado ‘seu caminho’ como mãe

Drew Barrymore, de 49 anos, confessou que se afastar de Hollywood a ajudou a encontrar “seu caminho”. Conhecida pelas comédias românticas dos anos 2000 (“Como Se Fosse a Primeira Vez”, “Amor em Jogo” e “Os Garotos da Minha Vida”), a atriz surpreendeu os fãs quando decidiu dar uma pausa na carreira para focar na maternidade.

Em entrevista à ‘AARP The Magazine’, Barrymore revelou que não se sentia confortável interpretando um personagem enquanto mãe.

“Parecia que eu estava me traindo, uma corna profissional. Eu estava na casa dos 40 anos e não estava aprendendo a ser meu próprio indivíduo saudável e independente, como ser a mãe que eu sonhava ser”, começou.

“Ser outra pessoa não me ajuda a descobrir isso agora. E as longas horas fazendo filmes eram horas que eu não teria com minhas filhas. Eu não queria mais fazer isso”, explica.

“Levei anos para encontrar meu caminho, e agora quero ser fiel a mim mesma”, completa.

Mãe de duas meninas, Olive, 11, e Frankie, de 9, fruto de seu ex-casamento com Will Kopelman, a atriz ainda conta que as três são muito próximas. “Nós falamos sobre tudo. Elas são como bibliotecas musicais, sempre me ensinando”, finaliza.

Atualmente, Drew trabalha como apresentadora do ‘The Drew Barrymore Show’, entrevistando celebridades, com transmissão no YouTube.