Atriz dos anos 1980 diz ter usado metanfetamina para emagrecer: ‘Não comia por cinco dias’

A atriz Delta Burke, símbolos dos anos 80 dos seriados americanos, fez um forte desabafo sobre a pressão que ela e outras colegas sofriam da pressão da indústria do entretenimento para se manterem magras no auge da fama, e de como isso afetou a sua carreira. Em ao podcast ‘Glamorous Trash’, que foi ao no último final de semana pelo Spotify, relembrou, ainda, o perigoso método adotado para perder peso naquela época.

A estrela de ‘Do Que as Mulheres Gostam’ e atriz duas vezes indicada ao Emmy pela série ‘Designing Women’, que hoje tem 67 anos, disse ter feito uso de metanfetamina para tentar manter o peso.

A artista norte-americana começou a tomar remédios receitados por médicos enquanto estudava em Londres e, ao voltar aos Estados Unidos, descobriu que as drogas haviam sido proibidas no seu país. Diante da situação, relembrou, ela optou por tratamentos “alternativos” que, com o tempo, passaram a não mais surtir efeito.

Foi então que a metanfetamina passou a representar seu aliado na busca pelo emagrecimento. A droga, inclusive, virou elemento secundário na série ‘Breaking Bad’.

Primeiro, Delta Burke aspirava a droga, mas logo passou a misturá-la em uma espécie de “shake” que ela consumia diariamente antes de ir ao trabalho.

“Ninguém sabia sobre metanfetamina na época”, disse ela no podcast.

Naquela ocasião, a atriz trabalhava na série ‘Filthy Rich’. Ela contou que chegava a ficar cinco dias sem comer.

“E eles ainda diziam: ‘Sua bunda é muito grande. Suas pernas são muito grandes’. E agora olho para aquelas fotos e digo: ‘Eu era uma maldita deusa’”, opinou, lembrando que as críticas a fizeram deixar a série ‘Designing Women’.

“Achei que era mais forte. Eu tentei muito me defender das mentiras e de toda a feiura que havia ali, e não ia vencer. Eu sou apenas uma atriz, você sabe. Eu não tenho nenhum poder. Lembro-me que no set, quando ficou muito ruim, e eu não estava lidando bem com a situação com um rosto sorridente, toda a minha linguagem corporal mudou. Eu meio que me curvava… apenas tentei desaparecer”, lamentou ela.

Ainda durante seu desabafo, a atriz revelou que seu grande sonho era ser uma grande estrela em Hollywood, mas acabou se arrependendo após alcançar o estrelato.

“Oh, não. Não era isso que eu tinha em mente. Acho que não quero mais isso. Mas aí já é tarde demais”, disse.

