Atriz do Teste de Fidelidade, Josi Oliveira posa sexy e conta que já revidou traição com jogador famoso

Depois de abandonar o emprego de engenheira e se lançar em concurso de Miss, Josi Oliveira estreia como atriz do Teste de Fidelidade, na RedeTV!. Em cena, ela vai fazer de tudo para os homens traírem as suas esposas.

Nos bastidores, a loira conta que já foi traída algumas vezes, mas nunca deixou barato. Josi já revidou, inclusive com um jogador famoso do Cruzeiro, seu time do coração.

“Meu ex bobeou com o celular e descobri que ele estava me traindo com uma colega do trabalho. Pensei: não vou sofrer, vou pagar na mesma moeda. A relação já estava fria. O que ele não sabia é que tinha um jogador me mandando várias mensagens no Instagram insistindo para me conhecer. E meu ex era muito fã desse jogador”.

Josi decidiu então colocar um ponto final no namoro e conhecer o tal craque, que já foi cotado para a seleção brasileira e já jogou no exterior. Aliás, ela representa o time no concurso Miss Copa do Brasil por incentivo do próprio atleta.

“O curioso é que meu ex é cruzeirense fanático e era muito fã desse jogador. E depois que soube de tudo, deixou de assistir aos jogos e de ir ao estádio. Praticamente virou a casaca (risos). Na época, rolou até ameaça da parte dele, foi um barraco quando ele soube”.

Ao contrário da maioria das traições, Josi abriu o jogo com o ex, contou que sabia das suas puladas de cerca e revelou detalhes do encontro com o jogador. “A reação foi igual à de quem vai no programa”, compara. “Mas precisava dizer e jogar na cara dele. Até porque sempre fui fiel, me dediquei muito para ele”.

Curtindo a solteirice, Josi quer mesmo investir na carreira de atriz e modelo. Além de gravar para o Teste de Fidelidade, ela encara um desfile no dia 28 de outubro em busca do título de Miss Copa do Brasil. “E claro que esse jogador estará lá para me ver na passarela e torcer por mim”, garante aos risos.

