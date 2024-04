Atriz diz que ficou com Agatha Moreira e Rodrigo Simas: ‘Foi gostoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/04/2024 - 21:24 Para compartilhar:

A atriz Marcella Maia, 32, revelou ter vivido uma noite de trisal com Agatha Moreira, 32, e Rodrigo Simas, 32, em Madri, na Espanha.

“Fiquei com a Agatha e com o Rodrigo, que me deixou apaixonada. Ai, pode me bater, Agatha, pode fazer o que você quiser, mas fiquei apaixonada, rolou um trisal sim e foi gostoso pra caramba. Foi uma noite incrível. [Fiquei apaixonada] pelos dois”, contou ela em bate-papo no podcast “Na Real“, publicado nesta sexta-feira, 12.

De acordo com ela, Agatha teve um pouco de ciúmes do namorado: “Teve um momento que a Agatha falou: ‘Para de beijar meu namorado'”, relembrou ela, de forma bem-humorada.

Ainda durante sua participação no podcast, Marcella confessou que Agatha a fez questionar sua sexualidade.

“Eu beijava na boca [de mulher] mais para causar. Só que esse casal questionou a minha sexualidade. Eu fiquei me perguntando: ‘Será que eu gosto?'”, indagou-se ela.

Marcella MaiaMaia ficou conhecida por interpretar o papel da Morte na novela “Quanto Mais Vida Melhor”, novela das 19h da Globo, que foi ao ar de novembro de 2021 a maio do ano seguinte.

Recentemente, a artista, que também tem um perfil em uma plataforma de conteúdos adultos, surpreendeu ao contar que, devido a falta de trabalhos nos últimos tempos, resolveu retornar à prostituição.