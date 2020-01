Atriz de Vingadores está vendendo vela com o cheiro de sua vagina

A atriz Gwyneth Paltrow (“a Pepper Potts de Vingadores: Ultimato”) está comercializando em sua empresa de produtos de beleza e saúde, a Goop, uma vela aromática que, segundo a descrição no site da Goop, tem o “cheiro da sua vagina”. O nome da vela é realmente este: This Smells Like My Vagina.

O lançamento faz parte do projeto de saúde e bem-estar de Gwyneth, que defende terapias e tratamentos considerados “alternativos”.

A vela de Gwyneth Paltrow

“A vela começou como uma piada entre o perfumista Dougles Little e GP (Gwyneth Paltrow). Os dois estavam trabalhando em uma fragrância, e ela disse, ‘Uhhh… isso tem cheiro de vagina’ – mas tudo evoluiu para um aroma divertido, incrível, sexy e inesperado (que acabou sendo perfeito como uma vela – nós testamos em uma venda da Goop Health e o produto esgotou em poucas horas). É uma mistura de geranium, laranja bergamota e cedro, misturados com rosa-chá raízes de abelmosco que nos coloca na mente uma fantasia sedutora e um calor sofisticado”, diz a descrição do produto.

Já esgotada no site da Goop, a vela aromática está sendo comercializada por US$ 75, aproximadamente R$ 300.