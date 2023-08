Atriz de ‘Vai na Fé’, Azzy acusa ex-marido de agressão e mostra hematomas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 10:21 Compartilhe

Azzy, intérprete de Ivy na novela “Vai na Fé“, usou o Instagram na terça-feira, 29, para acusar seu ex-marido, o cantor Ryan Realcria, de traição e agressão. O relato foi feito com fotos dos hematomas e prints sobre as situações.

A atriz mostrou que teve seu rosto machucado, com cortes na boca e olho roxo, além de hematomas na barriga e no ombro. “Final do ano passado, eu já estava gravando a novela. Perdi um filho dele e no mesmo dia ele me agrediu”, relatou.

Ela também divulgou um print de uma suposta conversa de Ryan com a própria mãe. Nas mensagens, ela reclama da atitude do filho e se diz triste com ele. Além disso, acusa de ser o culpado pela pouca produção de leite de Azzy, que precisava amamentar as duas filhas pequenas do casal.

Ainda, Azzy compartilhou sugerindo que o cantor havia lhe traído durante uma festa com outra mulher. “Traída e exposta para toda a internet ver. Onde estava a sua reocupação com a exposição?”, acusou ela.

Confira as imagens abaixo:

