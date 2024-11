Atriz de ‘Ugly Betty’ decide deixar EUA após vitória de Donald Trump: ‘Devastada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 8:32 Para compartilhar:

America Ferrera, 40 anos, estrela da série “Ugly Betty”, decidiu deixar os Estados Unidos após a vitória de Donald Trump, 78, nas eleições presidenciais do país.

Isso porque a atriz é filha de imigrantes hondurenhos e o político que ocupará o posto de presidente a partir de agora prometeu que fará a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos.

“A America sente repulsa pelo retorno de Donald Trump à presidência. Ela ficou devastada com a derrota da Kamala Harris. Achava que o país no qual vive era melhor do que isso”, afirmou uma fonte ao jornal “Daily Mail”.

“America vai seguir presente nos Estados Unidos, em suas lutas pela comunidade latina e pelas mulheres, mas estará [vivendo] do outro lado do oceano”, completou.

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho no filme “Barbie” (2023), ela se mudará para Londres, na Inglaterra, com o marido, Ryan Piers Williams, 43 anos, e os filhos, Sebastián, de 6, e Lucía, 4.

A educação dos herdeiros é outra razão primordial para Ferrera estar de partida do país. “Ela quer que eles tenham as melhores oportunidades e estar em outro país é importante. Ela não está abandonando os Estados Unidos, mas apenas priorizando a vida e focando no que é importante para os filhos.”