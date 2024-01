Atriz de ‘Triplo X’ e modelo da Playboy é encontrada morta dentro de casa nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/01/2024 - 11:24 Para compartilhar:

A modelo e atriz Masuimi Max, de 45 anos, foi encontrada morta no imóvel em que residia em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante a manhã de quinta-feira, 25. A mulher era conhecida por aparecer em publicações da Playboy e da Maxim, além de atuar no filme “Triplo X 2 – Estado de Emergência”, ao lado de estrelas como Ice Cube e Samuel L. Jackson. As informações são do New York Post e do TMZ.

+ Modelo russa e filha são encontradas mortas na Turquia; ex-marido é o principal suspeito

+ Ex-Power Couple e influenciadora digital, Luana Andrade morre aos 29 anos

Agentes das forças de segurança teriam sido acionados para ir à casa da atriz por volta das 11h30, onde encontraram a mulher já morta. De acordo com as autoridades, não há suspeita de crime, mas uma investigação é conduzida. Informações relativas às circunstâncias do óbito não foram divulgadas.

Masuimi Max começou a realizar trabalhos como modelo no ano 2000, e logo apareceu em inúmeras publicações de revistas como a Maxim, Alt Magazine, Bizarre Magazine e a Playboy, comparecendo também a eventos que aconteciam na “mansão das coelhinhas” entre o fim dos anos 2000 e início dos 2010.

Apesar de trabalhos de menor expressão em filmes como “Cornman: American Vegetable Hero” e “Giantess Battle Attack”, Masuimi Max participou da obra “Triplo X 2 – Estado de Emergência” como namorada de Zeke, personagem interpretado pelo rapper americano Xzibit.

Segundo o TMZ, a modelo estava realizando um trabalho considerado como “alternativo” nos últimos anos, com shows de muita maquiagem cujos temas eram de terror e de cabaré, além de vídeos no Youtube. “Estou muito agradecida por ter sido minha mentora quando comecei na indústria, e também por me dar oportunidades. Não consigo acreditar que isso é real”, escreveu Ashleeta Beauchamp, uma amiga de Masuimi Max.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias