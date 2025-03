Atriz de ‘The White Lotus’ reage às críticas sobre seus dentes; especialista opina

A atriz britânica Aimee Lou Wood, de 31 anos, conhecida por seu papel na série ‘Sex Education’, tem ganhado destaque na terceira temporada de ‘The White Lotus’. A aparência natural dos dentes da artista tem sido elogiada por fãs e críticos, destacando-se em uma indústria onde sorrisos perfeitamente alinhados são comuns.

Em entrevistas, Aimee afirma que manter sua aparência autêntica é um ato de rebeldia contra os padrões estéticos de Hollywood. Ela acredita que sua individualidade a diferencia e inspira outros a abraçarem suas próprias características únicas.

Ao The Hollywood Reporter, a britânica refletiu sobre o impacto dessa transição e como sua personalidade britânica se destaca na indústria americana. “Essas pessoas vivem em Hollywood. Eu moro no meu pequeno apartamento no sudeste de Londres”, contou. “Sou tão britânica em minha sensibilidade que não tinha certeza de como lidar com estar perto de tantas pessoas que são tão extrovertidas e confiantes. Tudo o que eu faço é tirar o mijo de mim mesma.”

O contraste entre a maneira descontraída e autodepreciativa dos britânicos e a atitude assertiva dos americanos foi um desafio inicial para a atriz. No entanto, ela tem aprendido a encontrar seu espaço nesse novo ambiente. Um dos aspectos mais comentados pelos fãs foi justamente sua decisão de manter sua aparência natural, algo que, segundo Aimee, acabou soando como um ato inesperado de rebeldia.

“Mesmo a maneira como [os fãs de The White Lotus] estão falando sobre mim e meus dentes – que eu não tenho facetas ou Botox – parece um pouco rebelde”, observou. Em uma indústria onde a estética muitas vezes segue padrões rígidos, a atriz percebeu que sua autenticidade gerou reações que ela não previa.

Com o tempo, Aimee também aprendeu a incorporar um pouco da postura mais direta dos colegas de Hollywood. Se antes ela se sentia deslocada diante da confiança americana, agora se vê mais à vontade para se expressar. “Eu estaria mais confiante agora para falar com um diretor sobre uma ideia que tenho”, revelou.

A mudança não significa que ela tenha deixado de lado sua essência britânica, mas sim que encontrou um equilíbrio entre os dois mundos. O estrelato em Hollywood pode ter sido um choque no início, mas Aimee Lou Wood está provando que sua autenticidade, com ou sem facetas, é exatamente o que a torna única.

Popularidade de sua personagem

Na série, Aimee Lou Wood interpreta Chelsea, uma personagem espirituosa e romântica que rapidamente se tornou uma das favoritas do público. Sua atuação tem sido elogiada por trazer profundidade e charme ao papel, consolidando ainda mais sua posição como uma das atrizes britânicas mais promissoras da atualidade.

Além de seu trabalho em ‘The White Lotus’, Lou Wood está envolvida em novos projetos, incluindo a série Toxic Town, que aborda questões ambientais e sociais no Reino Unido.

‘Uma questão de identidade’

Nossa reportagem procurou a cirurgiã-dentista Ianara Pinho, que comentou sobre os dentes naturais da atriz Aimee Lou Wood. Confira o depoimento da especialista na íntegra!

“A atriz Aimee Lou Wood é vista hoje como um símbolo quase de rebeldia em Hollywood, pois não se rendeu aos procedimentos estéticos que, ultimamente, muitas atrizes e artistas têm adotado. Esses procedimentos incluem tanto a harmonização facial quanto os tratamentos dentários.

Os dentes de Aimee são projetados para frente, o que chamamos de overjet, um termo odontológico que se refere à distância horizontal entre os dentes superiores e inferiores. Assim, ela foge do padrão de dentes superbrancos com lentes de contato, que normalmente é visto nas atrizes hollywoodianas. Ela se apresenta como um símbolo de resistência aos procedimentos estéticos.

Como dentista, o que posso dizer é que sempre valorizamos o natural, mas claro, desde que isso não interfira na saúde. Se a oclusão (a mordida) dela não for afetada pela posição dos dentes, ou se esses dentes não estiverem sobrecarregando outros dentes na mordida, ela tem total liberdade para manter sua aparência como deseja.

Agora, quando isso começa a afetar a saúde bucal, aí sim começo a questionar até que ponto o natural deve ser priorizado. A identidade da pessoa, como ela se vê e como se sente bem, é importante. Porém, isso deve ser feito desde que não prejudique a saúde bucal. Um pequeno espaçamento entre os dentes, um dente um pouco mais amarelado ou dentes levemente desalinhados não são problemas estéticos.

Na verdade, isso está relacionado à identidade da pessoa e ao amor pelo natural. Hoje, buscamos justamente essa naturalidade. Inclusive, quando os pacientes desejam transformar o sorriso, como no caso de facetas ou lentes de contato, buscamos a naturalidade, com dentes não tão brancos e levemente desiguais, para evitar aquele aspecto de “tecla de piano”. Essa é uma tendência, tanto nacional quanto mundial, e é o que buscamos, sempre priorizando a saúde bucal em primeiro lugar.”