​​Atriz de ‘Smallville’, Allison Mack é solta após dois anos presa por envolvimento em culto sexual

A atriz Allison Mack foi liberada da prisão em que estava mantida há dois anos, na Califórnia, condenada por seu envolvimento com a seita de escravas sexuais NXIVM.

Em 2021, ela recebeu a pena de três anos de prisão, mas acabou liberada mais cedo por bom comportamento e por sua cooperação com as autoridades durante as investigações.

A atriz é lembrada principalmente por seu trabalho como a jovem jornalista Chloe Sullivan, a melhor amiga de Clark Kent, na série ‘Smallville’.

Ela foi presa em 2018, juntamente com outros membros da seita NXIVM. Na ocasião, a atriz se declarou culpada por ter chantageado duas mulheres que acabaram sendo abusadas pela seita.

Em seu depoimento, ela se disse arrependida e também se declarou vítima, alegando que suas ações estavam sob o controle psicológico exercido pelo líder da NXIVM, o guru Keith Ranieri, que está atualmente detido em uma prisão federal dos EUA cumprindo pena de 120 anos.

O site HuffPost informa que a atriz foi liberada na manhã de 3 de junho da prisão federal de Dublin, na Califórnia, próxima à cidade de São Francisco.

