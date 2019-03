Atriz de série da Globo diz que vai morar na rua e desaparece

A atriz Quelynah, que participou do filme e da série ‘Antônia’ (2006), da Globo, informou seus familiares que passaria a viver nas ruas e desapareceu, de acordo com informações do portal ‘Notícias da TV’.

Segundo a reportagem, a mãe dela fez um apelo nessa sexta-feira (8) ao apresentador Reinaldo Gottino, do Balanço Geral, da Record, e também ao público para ajudar a encontrar a filha, que sofre de depressão.

A cantora Negra Li, que participou do seriado ao lado de Quelynah, enviou mensagem em vídeo à colega, que foi exibida no programa, e se disponibilizou a ajudá-la no que for necessário.