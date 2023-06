Atriz de pegadinhas abandona OnlyFans após vender foto de axilas por R$ 75 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 19:48 Compartilhe

Atriz de pegadinha, Rubi Borges, 25 anos, revelou ter abandonado o OnlyFans após vender foto das axilas por R$ 75 mil.

Ela contou que ingressou na plataforma de conteúdo adulto com metas fixas e, após realizá-las, encerrou o seu perfil.

Rubi Borges contou que conseguiu reformar a casa da mãe com o dinheiro que arrecadou realizando os pedidos dos fãs, mas destaca que somente atendeu àqueles que ela considerava pertinentes.

“Eu recebia muitos pedidos estranhos. O feitiche das pessoas não tem limites. Vendi uma foto das axilas por R$ 75 mil”, contou Rubi. “Os mais nojentos, não atendia”, garantiu ela.

A atriz revela o que a fez encerrar o perfil na plataforma, além de ter alcançado as metas: uma “bronca” de fã.

“Ganhei dinheiro, porém estava com o tempo escasso para produção de conteúdo. Até um fã chegar a comentar que eu estava em falta com eles. Aí, resolvi excluir a conta”, confessou ela.

Rubi, que também é musa do Vasco, contou que conseguiu guardar dinheiro com as vendas na plataforma.

“Fiz alguns investimentos, a reforma… Entrei para o OnlyFans porque, naquele momento, não encontrava uma saída. Estava fugindo do meu marido, de toda violência doméstica que eu sofria. Sempre enxerguei aquilo tudo como temporário”, desabafou ela.

Confira publicações de Rubi Borges no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias