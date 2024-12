Atriz de ‘Mania de Você’, Ana Beatriz Nogueira anuncia que deixará a trama: ‘Me cuidar’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 21:26 Para compartilhar:

Ana Beatriz Nogueira, 67 anos, que vive a personagem Moema na novela “Mania de Você“, anunciou que está deixando a trama do horário nobre da Globo.

Na noite de segunda-feira (16), a artista usou as redes sociais para comunicar que está se despedindo do elenco. A decisão, conforme ela expôs, se deu por motivos de saúde.

+Atriz Ana Beatriz Nogueira relembra diagnósticos de câncer e esclerose múltipla: ‘Uma loucura’

+Pandemia ressignificou texto de Clarice Lispector, reflete Ana Beatriz Nogueira

“As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela”, afirmou ela em publicação no Instagram.

Nos comentários, os colegas deixaram mensagens de apoio à atrizes.

“Jamais esquecerei, minha parceira, que honra”, escreveu Nicolas Prattes. “Obrigado pela parceria! Atriz gigante”, agradeceu Jaffar Bambirra. “Tudo vai ficar bem! Obrigada pela sua presença”, declarou a protagonista Gabz.

Ana Beatriz vive Moema na trama de João Emanuel Carneiro. A personagem é tia de Rudá (Nicolas Prattes) e de Iberê (Jaffar Bambirra), além de ser o amor da vida de Nahum (Ângelo Antônio).

Ainda não se sabe qual será o destino que justificará a ausência da personagem na trama, com a saída da atriz.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Beatriz Nogueira (@anabeatriznogueira_oficial)