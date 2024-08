Atriz de ‘Harry Potter’ revela problema de saúde que a impede de andar sem aparelhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 8:26 Para compartilhar:

Miriam Margolyes, conhecida no mundo cinematográfico por interpretar a professora Sprout na franquia de “Harry Potter”, revelou que está enfrentando problemas de saúde que a impedem de andar sem ajuda de aparelhos.

A atriz de 83 anos de idade foi diagnosticada com estenose espinhal, uma condição que causa o estreitamento do canal espinhal. Com isso, a artista precisa fazer uso de bengalas, andador e até uma scooter.

“Não consigo andar muito bem e estou registrada como deficiente. Uso todos os tipos de assistência. Tenho duas bengalas e um andador, que são um tédio, mas acabei de adquirir um scooter de mobilidade, que é muito divertido”, contou em tom de bom humor, à revista “Closer”.

Margolyes descreveu sua nova aquisição como um brinquedo: “É ótimo para fazer compras, pois tem uma cesta, e eu realmente gosto de passear com ele. É como ter um brinquedo novo”, completou.