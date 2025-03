Atriz de ‘Harry Potter’ anuncia conta no OnlyFans para ‘sair das dívidas’

A atriz Jessice Cave, famosa por interpretar Lilá Brown na franquia “Harry Potter”, anunciou que irá começar a produzir conteúdos na plataforma OnlyFans, famosa pelo conteúdo adulto sem censura, para pagar suas dívidas. Ela ainda explicou que o teor de suas produções não serão sexuais e sim, “fetichistas”.

+ MC Livinho esclarece rumores de suposta gravação com ex-affair de Neymar

+ Selena Gomez revela primeira foto registrada com o namorado, Benny Blanco

Em uma publicação no Instagram, a atriz aparece aparece conversando com seu namorado, o comediante Alfie Brown. Ela explica que o conteúdo contará com o som da escova passando pelos fios, justificando que as pessoas gostam desse tipo de coisa: “É um fetiche. Fetiche não significa necessariamente sexual” e que seu conteúdo é “nichado” até mesmo para ela.

Na rede social Substack, Jessice entrou em mais detalhes sobre sua escolha de começar a utilizar a plataforma: “Vou tentar por um ano. Meu alvo? Garantir a segurança da minha casa, trocar o papel de parede contaminado por arsênico e chumbo, construir um novo teto e coisas assim. Meu alvo? Sair das dívidas”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JeSsIe CaVE (@jessiecave)

Em sua biografia da plataforma, ela reforça que não fará conteúdo +18: “Ex-atriz de ‘Harry Potter’, escritora, desenhista e agora especialista em cabelos compridos no OnlyFans. Eu faço conteúdo de nicho com cabelo, do qual vocês podem acabar gostando. Que mágico! Não farei nada explícito. Talvez aparece de roupa íntima”.