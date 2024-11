Atriz de ‘Friends’ com Esclerose Múltipla diz não conseguir segurar o celular: ‘Desliza pelas mãos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 21:46 Para compartilhar:

A atriz Christina Applegate, 52 anos, uma das estrelas da série americana ‘Friends‘, falou sobre as dificuldades que enfrenta em sua rotina após a evolução da Esclerose Múltipla, doença autoimune da qual foi acometida há três anos.

Na ocasião em que foi diagnosticada, em 2021, Christina gravava a série “Dead To Me”, onde interpretou a protagonista Jen. Ela revelou que, agora, a doença afeta até pequenas coisas de sua vida cotidiana, como ligar a TV e ou mesmo abrir garrafas.

“Eu fico deitada na cama gritando, tipo, com dores agudas, muita dor, o aperto”, relatou ela em um episódio recente do MeSsy, seu canal no YouTube.

“Às vezes, não consigo nem pegar meu telefone, porque ele desliza pelas minhas mãos. Tento pegar meu telefone ou o controle remoto para ligar a TV e, às vezes, não consigo nem segurá-los. Não consigo nem abrir garrafas agora”, elencou a artista.

A Esclerose Múltipla é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central.

Christina Applegate vai ao Emmy usando bengala

A atriz compareceu à cerimônia do Emmy Awards 2023, que aconteceu em janeiro deste ano, no Peacock Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela precisou de ajuda de uma bengala e do apresentador Anthony Anderson para subir ao palco e anunciar a vencedora de melhor atriz principal em uma série de comédia.

A estrela foi homenageada pelo público, que se levantou para aplaudi-la.

“Muito obrigada. Oh, meu Deus. Vocês estão me envergonhando totalmente com a deficiência ao se levantar”, brincou ela.

A edição 2023 da premiação, tradicionalmente realizada no segundo semestre de cada ano, sofreu atraso e foi realizada em janeiro deste ano por conta da greve de roteiristas e atores de Hollywood, que só chegou ao fim em novembro. O evento premiou produções lançadas entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023.