Atriz de ‘Floribella’ fala pela primeira vez sobre morte do filho em incêndio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 8:05 Para compartilhar:

Mariana Derderián, de 44 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do filho, Pedro Avarena, de 6 anos de idade, em um incêndio que atingiu a casa dela, em 9 de maio deste ano.

A atriz chilena, conhecida por estrelar a versão da novela “Floribella” no seu país, gravou um vídeo em seu perfil no Instagram agradecendo pelo carinho e apoio que recebeu dos seguidores após o ocorrido.

“Quero passar para agradecer por todo o carinho que me mandaram, por todo o apoio, a força e a energia que recebi nas ruas e aqui [nas redes sociais] de vocês”, iniciou.

Filho de atriz de ‘Floribella’ morre em incêndio no Chile

A artista disse que tem tentado seguir em frente e ser sempre uma pessoa melhor, mesmo com a dor de perder um filho.

“O carinho, o apoio e a empatia me emocionam muito. É muita sorte minha receber toda essa energia. É um grande aprendizado. Precisamos tentar sempre sermos nossas melhores versões, mesmo que a vida só lhe dê o pior. Assim que seguimos o caminho da luz e continuamos em contato”, completou.

Segundo a emissora de televisão chilena Chilevisión, Mariana acordou durante a madrugada quando as chamas já atingiam a casa. Ela conseguiu resgatar a filha mais velha, Leticia, de 9 anos, mas não conseguiu salvar o filho.

O jornalista Francisco Aravena, de 48 anos, ex-marido de Mariana e pai das crianças, entrou na casa pegando o fogo para tentar salvar o filho, mas não conseguiu completar o resgate por conta das grades de proteção na janela do quarto do garoto.

As autoridades locais acreditam que o incêndio tenha começado no primeiro andar da casa, por conta do contato de um aquecedor com materiais inflamáveis.

Assista ao vídeo abaixo: