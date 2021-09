Atriz de ‘Elvira’ revela que tem relação homossexual há 19 anos

A atriz Cassandra Peterson, conhecida por interpretar “Elvira – a Rainha das Trevas”, revelou nesta semana que é homossexual e tem um relacionamento de 19 anos com outra mulher.

Cassandra conta no livro que, quando encontrou Teresa em uma academia, pensou ser um homem. Depois a encontrou no banheiro e criou amizade. Até que um dia sentiu vontade de beijá-la.

“O que diabos eu estava fazendo? Nunca estive interessada em mulheres para além de amizade. Eu me senti tão confusa. Isso simplesmente não era eu! Fiquei surpresa por ser amiga dela por tantos anos e nunca ter percebido nossa química. Logo descobri que nos conectamos sexualmente de uma forma que nunca havia experimentado”, revelou Cassandra na autobiografia.

Logo Cassandra e Teresa passaram a se relacionar como casal, mas esconderam tudo. A atriz diz que fez isso para “proteger a marca Elvira”, pois entende que os fãs odiariam a notícia.

Agora ela assumiu tudo e diz estar feliz. “Estou muito ciente de que haverá alguns que ficarão desapontados e talvez até com raiva, mas eu tenho que viver comigo mesma, e, neste ponto da minha vida, tenho que ser sincera sobre quem eu sou. Pela primeira vez na minha vida, estou com alguém que me faz sentir segura, abençoada e verdadeiramente amada”, complementa a eterna rainha das trevas”.

Veja também