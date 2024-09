Atriz de ‘Elite’ revela ter vivido affair com Neymar Jr.; conheça mais sobre ela

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 10:28 Para compartilhar:

Danna Paola, de 29 anos, revelou ter vivido um affair com Neymar Jr., de 32, há alguns anos. A atriz mexicana é estrela da série “Elite”, da Netflix, e fez a revelação no programa “La Revuelta”, da TV espanhola.

Na ocasião, a artista introduziu o assunto ao contar sobre ter se relacionado com atletas.

“Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado [Alex Hoyer], mas não é minha praia. Já estive com jogadores, não vou falar nomes, é só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muitas boas, mas nada sério”, declarou.

Na sequência, ao ser questionada sobre já ter ficado com o atleta brasileiro, Danna confirmou, mas explicou o motivo de não ter dado sequência ao envolvimento. “Sim, nos conhecemos. Ele é engraçado. No final das contas a profissão é muito exigente e a minha também. Não combinamos”.

O apresentador brincou que eles tinham tempo na época e ela acrescentou: “Sim, um pouco, na verdade… Meu Deus, nunca havia contado isso”, entregou ela.

Além de atriz, Danna Paola também é cantora. Ela ficou conhecida após atuar em novelas mexicanas como “Alegrifes e Rabujos” (2003), “Amy, a Menina da Mochila Azul” (2004), exibida no Brasil pelo SBT.

Atualmente, Danna Paola vive um relacionamento com o ator norte-americano Alex Hoyer. Já Neymar Jr. mantém uma relação estável com Bruna Biancardi. Os dois são pais da pequena Mavie, que está prestes a completar 1 ano de vida.