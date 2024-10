Atriz de ‘Crepúsculo’ revela que escapou de relacionamento abusivo após terapia: ‘As coisas acabaram bem rápido depois disso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 15:44 Para compartilhar:

Anna Kendrick, famosa por interpretar a personagem Jéssica na franquia “Crepúsculo”, revelou como conseguiu “escapar” de um ex-relacionamento abusivo que durou sete anos.

A estrela compartilhou detalhes do caso em uma entrevista ao podcast “Call Her Daddy”, que foi ao ar nesta quarta-feira, 23. Anna confidenciou que de início, não tinha certeza se estava sofrendo algum tipo de abuso. “Eu estava lendo todos os artigos e pensando: ‘Isso não parece… tipo, algumas coisas parecem com o que eles estão descrevendo, mas não completamente”, esclareceu.

“Aconteceu do nada, mas foi construído sobre a base de que eu tinha tanto amor e confiança naquela pessoa, então pensei que tinha que ser eu”, disse a atriz ao confirmar que havia pensando que ela era o “problema”. Em 2022, durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, Kendrick havia dito ao jornal “People”, que já esteve em um relacionamento tóxico. A revelação veio durante a promoção do filme “Alice, Darling”, que conta a história de uma mulher presa em um relacionamento abusivo com o namorado.

“Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que era extremamente parecido com o do filme”, revelou no podcast ao dizer que não queria que ninguém a impedisse de fazer o longa.

A atriz finalmente descobriu que o relacionamento não era saudável durante uma sessão de terapia. Após isso, seu terapeuta disse estar orgulhoso por ela ter percebido e que “as coisas acabaram bem rápido depois disso”.