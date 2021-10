Atriz de ‘Barrados no Baile’ compartilha rotina no combate ao câncer

A atriz Shannen Doherty, reconhecida, principalmente, pela Brenda da série “Barrados no Baile”, compartilhou momentos do tratamento contra um câncer de mama em seu perfil no Instagram.

Ela fez um post sobre o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para prevenção ao câncer de mama. Doherty foi diagnosticada com a doença, em 2015, passou por uma mastectomia, em 2016, e anunciou a remissão da doença em 2017. No entanto, em 2020, ela revelou em suas redes sociais que o câncer havia retornado.

“Para o mês de conscientização sobre o câncer de mama, gostaria de compartilhar mais sobre minha jornada pessoal, do primeiro ao segundo diagnóstico. Tá tudo lindo? NÃO, mas é verdadeiro e minha esperança ao compartilhar é que todos nós nos tornemos mais conscientes, mais familiarizados com a aparência do câncer”, escreveu ela, na legenda de um álbum de registros da rotina médica.

