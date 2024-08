Atriz de ‘A Praça É Nossa’ é agredida e tem o celular roubado em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 9:31 Para compartilhar:

A atriz Jaqueline Santos, de “A Praça é Nossa“, foi assaltada na última semana em São Paulo, enquanto se deslocava em um carro de aplicativo. Segundo o relato, o veículo onde a humorista estava foi invadido por um criminoso, que a agrediu com socos nos braços e roubou seu celular. O caso ocorreu na quarta-feira, 31.

“Na hora eu ainda saí correndo atrás dele com tudo e já estavam mais 10 bandidos esperando ele perto de um túnel. O pessoal começou a pedir pra eu parar de correr e buzinar na rua. Aí, veio uma mulher muito legal e me botou dentro do carro dela”, relatou Jaqueline, à colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”.

“Eu nunca a vi. Ela me levou até o Uber que estava fazendo a corrida pra mim. Na hora, eu fiquei cega de raiva e não pensei que poderia estar morta. Corri risco de vida, pois eles estavam armados, provavelmente. Vi um com uma faca na mão”, continuou.

A humorista, então, lamentou ter tido suas redes sociais e contas bancárias invadidas. “Meu mundo desabou ali, pois eles conseguiram em instantes terem acesso a contas bancárias, redes sociais e também o meu e-mail da Apple. Tocarem todos meus números para eu não conseguir recuperar. Tentaram fazer compras pelo meu cartão on-line da XP e está sendo um pesadelo esses dias. Eles não param de me ligar de vários números o dia todos, mandam SMS para clicar em links”, disse.

Já em posse de seu Instagram oficial no domingo, 4, Jaqueline tranquilizou seguidores: “Eu agradeço demais a todos pelo carinho. Graças a Deus, e à minha equipe. Eu gostaria de agradecer tanto às pessoas que me ajudaram. Eu estou muito feliz de ter recuperado meu Instagram oficial. Tô viva e é isso que importa! Ainda em estado de pânico, mas bem melhor”.