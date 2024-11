Atriz de 25 anos, que já estrelou ‘Pânico’, é a maior ‘ameaça’ a Fernanda Torres no Oscar; saiba quem é

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Mesmo antes de ser lançado oficialmente, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, já gerava expectativa entre os brasileiros para alguma indicação ao Oscar, inclusive uma oportunidade de Fernanda Torres, de 59 anos, poder levar a estatueta de Melhor Atriz, mas uma lista da revista Variety aponta Mikey Madison, de 25, como a favorita para o prêmio por “Anora”.

Nascida e criada em Los Angeles, a atriz é filha de pais psicólogos e durante boa parte da vida ela foi educada em casa. Foi sua mãe quem a inscreveu em uma aula de teatro.

Em entrevista à Vogue em outubro, ela contou sobre o seu primeiro contato com a atuação: “Fiquei intrigada com a intimidade e a conexão que vem com a atuação. Para mim, parecia muito corajoso, profundo e emocional, e não sei se isso é algo que eu estava sentindo como uma cavaleira”.

Ela ficou bastante conhecida após atuar como Amber Freeman, a grande vilã de “Pânico 5”. Mas a atriz também apareceu em outras grandes produções, como a série “Better Things” (2016-2022) e os longas “Era uma Vez em…Hollywood” (2019), e “A Mulher do Lago” (2024).

“Anora” conta a história de Ani (Mikey Madison), uma stripper que ocasionalmente trabalha como prostituta. Um dia ela conhece Ivan “Vanya” Zakharov (Mark Eydelshteyn), um herdeiro russo que é bastante inocente quanto a assuntos sexuais. Classificado como uma comédia dramática, o longa já ganhou uma Palma de Ouro no Festival de Cannes, e estreia nos cinemas brasileiros em 23 de janeiro.

Confira o trailer de “Anora”: