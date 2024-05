Atriz da série ‘Reis’ se destaca como preparadora de elenco de grandes produções

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 14:35 Para compartilhar:

A atriz Marina Elias tem chamado atenção no mundo artístico. Recentemente, ela encerrou uma bem-sucedida turnê nacional com a peça ‘Nosso Irmão’, ao lado de Regiane Alves e Bruno Ferian. O espetáculo, que cativou plateias em São Paulo por mais de quatro meses, alçou voos para outras cidades como Fortaleza, Campinas, Jaquariúna, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Guarulhos, Limeira e Americana. Este trabalhou marcou o retorno de Marina aos palcos após onze anos.

Além de sua atuação nos palcos, Marina também se destaca na dramaturgia, integrando o elenco da décima temporada da aclamada série ‘Reis’, produzida pela Record TV.

Na trama bíblica, Marina dá vida à esposa do Rei Ambaris. Embora seu papel seja breve, ela o considera extremamente significativo: “Estou interpretando a esposa do Rei Ambaris no desfecho da décima temporada. É uma participação breve, porém muito especial para mim”.

“Este é meu primeiro trabalho na Record. Desde minha participação em ‘A Dona do Pedaço’, na Globo, vinha me dedicando mais à preparação de elenco e me afastando da atuação. Uma de minhas últimas preparações foi para a série original Netflix ‘Olhar Indiscreto’, dirigida por Lu de Oliveira, com Débora Nascimento, Nikollas Antunes, Emanuelle Araújo e Angelo Rodrigues como protagonistas”, completa.

Por fim, Marina Elias também chama atenção no âmbito da preparação de elenco, principalmente após se tornar uma das sócias e instrutoras do ArtEduca, em parceria com Andressa Petry: “O ArtEduca tem como pilar essencial levar Teatro e Educação Socioemocional para crianças, jovens e adultos. Localizado na Barra da Tijuca (RJ), nosso espaço abarça os segmentos da arte e da educação, oferecendo uma variedade de cursos para todas as idades”.

“Apresentamos, ainda, a pioneira e inovadora proposta da Escola para Mães e Pais no Rio de Janeiro”, conclui Marina, evidenciando seu compromisso com o desenvolvimento artístico e educacional do segmento”, completa Marina Elias.