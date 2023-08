Atriz da série adolescente ‘One Tree Hill’ afirma ter sofrido abuso em seita durante 10 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 10:47 Compartilhe

Conhecida por seu trabalho na série adolescente ‘One Tree Hill’, onde vivia a personagem Haley James Scott, a atriz Bethany Joy Lenz, de 42 anos, conversou com a revista People e declarou que participou de uma seita durante 10 anos.

Na entrevista, Bethany contou que precisou passar por muitas sessões de terapia para se livrar dos traumas sofridos na seita e que em breve lançará um livro de memórias, no qual vai expor todas as suas experiências no grupo. Ela também revelou que passou por abuso espiritual no local.

“Eu precisei ir na essência da minha compreensão pessoal sobre Deus e das experiências que tive. Depois fui à fundo em busca de quem eu era [antes da seita], me lembrando disso e aceitando que havia muita coisa que eu desconhecia”, declarou Lenz.

“Sou fundamentalmente uma escritora, então criar frases é fácil para mim. Explorar as memórias e encará-las que acaba sendo desafiador, mas estou indo com tudo. Há muito a ser contado”, acrescentou.

Bethany participou da seita por 10 anos, período que coincidiu com seus anos de trabalho nas nove temporadas de ‘One Tree Hill’, exibidas entre 2003 e 2012.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias