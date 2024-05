Atriz da série ’13 Reasons Why’ revela internação para tratar desnutrição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 17:07 Para compartilhar:

A atriz Anne Winters, estrela da série “13 Reasons Why” (Netflix), revelou ter precisado buscar ajuda em um centro de reabilitação para tratar um sério quadro de desnutrição. Além do destaque por sua atuação na produção para o streaming, a artista ficou conhecida após pleitear um papel como Madonna na possível cinebiografia da Rainha do Pop. A semelhança com a cantora quando jovem chamou atenção inclusive da própria Madonna.

Nas redes sociais, Anne postou um vídeo em que destaca a preocupação dos fãs sobre sua perda de peso e aproveita para informar ter pedido ajuda. Nas imagens, ela aparece usando uma minissaia de cintura baixa, mostrando o corpo incrivelmente magro.

“Conseguir ajuda é mais difícil do que se pensa. Saber quando pedir ajuda é o primeiro passo. Muito abençoada por ter recebido a melhor ajuda para que eu possa ter o meu corpo de volta, ao seu melhor, o mais rápido possível”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Eu sei que muitos de vocês estão realmente preocupados comigo no Instagram, e eu também tenho acompanhado meu médico e coisas assim, porque eu não estava tentando ficar assim. Eu não estava tentando ficar tão magra, também não quero ficar tão magra”, explicou a estrela no vídeo

A atriz explicou que, além de reconhecer que precisava de ajuda, também teve dificuldade de encontrar um local adequado para tratá-la.

“Muitos lugares para essa coisa específica, para o seu corpo, só aceitam pessoas com 26 anos ou menos. Então, estou voando para um lugar no país depois de procurar ajuda, graças a Deus, para encontrar um lugar para ir”, disse ela.

Em uma outra publicação, a artista, que também tentou conseguir um papel na cinebiografia de Cher, descreveu seu drama pessoal e contou que “não sabia” que precisava de tratamento, porque “estava convencida de que estava bem”.

“É uma loucura como meu corpo talvez estivesse em sua última etapa de sobrevivência”, disse ela.

Confira: