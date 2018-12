Atriz da Globo passa a noite de Natal com moradores de rua

A atriz da Globo Bella Piero, que se destacou na novela ‘o Outro Lado do Paraíso, passou a noite de Natal nessa segunda-feira (24) com moradores de rua. Ela e os amigos levaram doações e comida para a ceia compartilhada com os novos colegas. A artista aproveitou para contar a sua experiência no Instagram.

“Hoje foi meu primeiro Natal na rua. Saí da minha casa, para olhar nos olhos dessas pessoas, que fazem da rua a sua própria casa. Estava chovendo. Eles estavam quase todos embaixo das marquises e de suas poucas cobertas. Alguns nem se preocupavam em não se molhar”, afirmou Bella.

“Um dos primeiros moços que veio ao nosso encontro, pedia um chinelo do tamanho do pé dele, o que ele usava era pequeno demais. Conseguimos um, ele tirou o dele na mesma hora e disse: da esse aqui para alguém que esteja precisando. Muitos avisavam que não precisavam de comida, porque já tinham ganhado jantar. Ou que aquela roupa não iria servir neles, então era melhor deixar para outro. Todos aceitavam chinelos, cobertas, kits de higiene e uma boa conversa. Um dos meninos que eu conheci, pediu um sapato e só tínhamos um rosa, do tamanho dele, ele me olhou e disse: tia, vou ficar com ele, esse negócio de cor não tem nada a ver, o que importa é o que ta dentro da cabeça da gente. Esse mesmo menino enrolou um arame azul, estendeu o braço e me deu: aqui uma flor para você, tia”, descreveu a atriz.