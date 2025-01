Atriz critica aparição de Meghan Markle e Harry abraçando vítimas dos incêndios

A aparição pública de Meghan Markle e do príncipe Harry às vítimas dos incêndios na Califórnia, EUA, não foi bem-vista pela atriz Justine Bateman. Eles foram registrados abraçando pessoas afetadas pelo desastre e socorristas.

Justine, que fez sucesso ao lado de Michael J. Fox no seriado ‘Caras e Caretas’ (‘Family Ties’), detonou a atitude do duque e da duquesa de Sussex chamando-os de “turistas de desastre”.

Para a ex-estrela teen, a aparição do casal estaria aproveitando a tragédia para se autopromoção.

“Meghan Markle e Harry não passam de caçadores de ambulâncias”, escreveu a atriz em uma publicação no “X”, antigo Twitter, no último domingo, 12.

“Que ‘oportunidade de foto’ repulsiva eles conseguiram”, disparou ela, ao repostar imagem sobre a aparição dos dois em um centro de evacuação para vítimas.

“Eles estão ‘visitando os danos’?”, criticou ela. “Eles são políticos agora? Eles não moram aqui; são turistas. Turistas do desastre”, finalizou.

Meghan e Harry foram registrados pela emissora Fox 11 Los Angeles em Pasadena, junto ao prefeito local Victor Gordo.

Segundo a imprensa local, o casal teria aberto sua mansão para amigos e familiares afetados pelos incêndios históricos, além de ter doado roupas, produtos para crianças e outros itens essenciais para ajudar a comunidade afetada.

Os incêndios de Los Angeles fizeram 24 vítimas fatais e já destruíram cerca de 12.300 imóveis até agora.

