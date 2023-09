Atriz conta que já fez sexo por 14 horas seguidas: ‘Foge do controle’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 18:17 Compartilhe

A atriz Thalita Souza, da RedeTV!, abriu o jogo sobre sexo e revelou que já fez por 14 horas seguidas. Ela contou como tudo aconteceu e diz que esse foi o seu recorde em uma relação.

“Já fiz amor por 14 horas seguidas. Sou intensa e como gosto muito, às vezes foge do controle. Tinha ido viajar e eu e meu ex estávamos em um hotel. Queríamos curtir a cidade, mas acabamos passando todo esse tempo no quarto. Só parávamos para comer, nem dormimos”, revelou ela.

Apesar do empenho na hora da intimidade, Thalita confessou que vários homens já brocharam com ela. Para evitar o ‘vexame’, a modelo acredita que a intensidade é tudo que um um homem precisa ter para ser bom de cama.

“Pelo meu jeito de mulherão forte e determinada, os homens na hora H brocharam. Uma pena, mas acontece, pois ficam nervosos”, revelou ela, acrescentando que não ficou chateada com a situação.

Sobre sexo à três, a atriz afirma que nunca fez e que nem mesmo tem curiosidade.

“Gosto de curtir a pessoa, a relação. Prefiro fantasiar só com ele. Mas não condeno quem faz. Sexo consensual e entre adultos tudo é permitido desde que seja bom para todos”, avaliou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thalita souza (@thalita.dfiel_)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias