Atriz Claudia Abreu revela o que motivou seu retorno às novelas

Claudia Abreu, 54 anos de idade, retornará à TV aberta em “Dona de Mim”, próxima novela das 19h da TV Globo, que estreia no dia 28 de abril.

A atriz dará vida à Filipa, esposa de Abel – papel de Tony Ramos -, que sofre com os estigmas do diagnóstico de transtorno bipolar.

Em entrevista à IstoÉ Gente, durante coletiva de imprensa virtual, a artista revelou o motivo que a fez voltar aos folhetins da emissora carioca após quase dez anos – seu último trabalho foi em “A Lei do Amor”, em 2016.

“Nessas minhas viagens pelo Brasil fazendo teatro encontrei o público que vai prestigiar, que espera para conversar, e todo mundo falando do desejo de me ver na TV. O público de TV aberta é diferente e vê novela, é muito importante ouvir o público, é um público que você não pode abandonar, não pode esquecer, porque às vezes eles só têm a novela [para se divertir]”, declarou.

“Mas eu já estava fazendo séries, quando terminei minha última novela expressei o desejo de estar nessa onda de séries. Além disso, minha vida estava muito cheia com outras coisas e, por acaso, não apareceu antes uma novela que me desse vontade”, justificou ela, que está animada com o seu retorno em uma trama na faixa das 19h.

“Eu sempre achei novela das 19h uma diversão, porque você tem as cenas não tão longas, mas que tem que contar muita coisa em menos tempo, você não deixa de ser uma atriz dependendo do horário, você é a atriz que você é em qualquer horário, mas cada horário tem a sua linguagem”, explicou a atriz, que repetirá a divisão de cenas com Tony Ramos.

“Tem sido muito bom fazer essa novela com o Tony, reencontrá-lo, estou em uma novela do presente, uma novela que não está tentando falar de alguma coisa que não seja exatamente o que está acontecendo no Brasil. Me sinto viva e conectada ao meu tempo e muito feliz de voltar às novelas”, encerrou.