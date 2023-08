Atriz Carol Macedo anuncia o nascimento do primeiro filho: ‘Meu leonino’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 21:20 Compartilhe

A atriz Carol Macedo anunciou, nesta segunda-feira (28), o nascimento do seu primeiro filho, Leo. Ela usou a sua conta no Instagram para mostrar a primeira imagem da criança, registrada ainda no hospital.

Carol expôs na legenda da publicação que o menino veio ao mundo há alguns dias, mas sem especificar a data de nascimento.

“Momento da chegada há alguns dias do meu amor, meu menino, meu leonino”, escreveu ela.

Em fevereiro, a atriz revelou estar à espera do primeiro filho. A criança é fruto de seu relacionamento com o diretor de marketing Rafael Eboli. Os dois estão juntos há mais de seis anos e se casaram em abril de 2022.

