Atriz Carol Bresolin revela detalhes sobre sua personagem na série ‘Reis’

Após uma incrível mudança de visual, onde trocou o tom de loiro dos cabelos por outro mais escuro, a atriz Carol Bresolin está prestes a estrear na série ‘Reis‘, da Record TV, com a personagem Ashira e revelou detalhes sobre os bastidores das gravações.

Segundo a influencer, o dia a dia com os colegas de elenco tem sido incrível, repleto de felicidade e aprendizados: “Cada novo desafio tem sido maravilhoso para mim!”.

“A Ashira tem uma história de vida muito sofrida, muito sofrida mesmo. Ela vive diversas nuances entre paixões, abusos, tristeza e alegria. Viver essa personagem tão cheia de camadas tem sido maravilhoso e muito enriquecedor”, afirma.

Além da mudança de visual, a atriz também precisou cobrir as tatuagens e tirar os piercings: “Ashira não tem nada disso. Todos os dias, antes de gravar, cobrimos e tiramos tudo. Mas isso não é nenhum problema já que todos os profissionais envolvidos são super queridos”, diz.

“Minha maior dificuldade tem sido demonstrar tanta tristeza da personagem em um momento onde estou tão feliz! Isso demanda muita concentração e estudo”, completa.

Ainda sem data prevista para sua estreia, Bresolin conta que o clima das gravações não poderia ser melhor: “Entro na oitava temporada, por volta do capítulo 14. Enquanto esse momento não chega, me apaixono cada vez mais pela equipe. Confesso que fico contando os dias para estar novamente no set junto com uma galera tão incrível e profissional”.

“Mesmo em pouco tempo, criei uma relação maravilhosa com todos, o que torna o trabalho mais prazeroso e especial. Trabalhar com pessoas com as quais nos conectamos é perfeito. Juro que saio das gravações cada dia mais apaixonada!”, completa.

Um desses colegas de elenco é seu namorado, o ator Ricky Tavares. Para ela, trabalhar pela primeira vez com ele tem sido divertido. “Já contracenamos juntos e foi ótimo. Sempre passamos o texto juntos, trocamos conhecimento das cenas e nos ajudamos muito. Estamos felizes!” ela diz, e acrescenta: “Mas a relação com todos tem sido um grande presente para mim. Fiquei super amiga de atores que nem fazem parte do meu núcleo ou temporada. Isso mostra um pouco do clima maravilhoso que estamos tendo”.

