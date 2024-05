Atriz Camilla Camargo protagoniza suspense de temática sobrenatural

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 10/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A atriz Camilla Camargo será a protagonista do filme nacional A Caipora, suspense brasileiro de Reinaldo Guedes que combina investigação criminal e o sobrenatural. Em entrevista à ISTOÉ, ela falou sobre o preparo para encarnar a policial que sofre com o transtorno borderline, caracterizado pela instabilidade de emoções e impulsividade. “Gosto de ver filmes com possíveis referências, além de imaginar os gostos que a pessoa teria, o tipo de música que ela escuta, o perfume que usa e por aí vai”, disse. Ela divide o elenco do thriller com Kayky Brito e Nill Marcondes, entre outros. “É um prato cheio para quem gosta de séries desse estilo. Eu mesma, por exemplo.” A atriz ainda estará na montagem nacional do espetáculo da Broadway Kinky Boots, também com estreia em 2024.

Astro irlandês, direção brasileira

Em Sugar, série da Apple TV, Colin Farrell é John Sugar, detetive particular que se envolve em uma cadeia de intrigas ao investigar o desaparecimento de uma garota. A novidade fica por conta da estreia do ator no gênero noir e a direção brasileira: Fernando Meirelles e César Charlone, seu parceiro desde Cidade de Deus, estão à frente de alguns episódios da produção. Farrell e o elenco chegaram a comparar a habilidade de Meirelles à de “um músico de jazz”, pela capacidade de improviso. Ainda em 2024, o irlandês protagoniza a série Pinguim (Max), inspirada pela história do vilão de Batman.

Campeão da mudança

O chef João Diamante acaba de vencer o Champions of Change, prêmio de melhor projeto social promovido pelo guia The World’s 50 Best Restaurants. Ele é o criador do Diamantes na Cozinha, que oferece cursos de culinária, nutrição e hospitalidade em comunidades cariocas, onde nasceu. “O projeto surgiu para ajudar pessoas no Rio e fico orgulhoso ao compartilhá-lo com uma audiência global.” Em entrevista à ISTOÉ, ele dedicou o título a outros projetos que têm a gastronomia como ferramenta de transformação. “A partir da educação, geramos renda e, sobretudo, dignidade.”

Filho da meia-noite

O próximo projeto de Oscar Isaac, de Duna e Cenas de Um Casamento, é ao lado de Kristen Stewart – e ele não poderia acompanhar a atriz de Crepúsculo em uma produção mais curiosa. O ator protagonizará um filme sobre vampiros, Flesh Of The Gods (Carne dos Deuses), produzido pelo roteirista Andrew Kevin Walker, responsável por outro clássico do suspense, Se7en — Os Sete Pecados Capitais. No longa, seu personagem é seduzido por vampiros na Los Angeles dos anos 1980. O mistério cai bem ao ator: após interpretar Cavaleiro da Lua, ele demonstrou interesse em voltar no papel em Filhos da Meia-Noite, também da Marvel, que fala de heróis e misticismo.

Namoradinha do mundo

O Met Gala nunca mente: Zendaya segue fazendo jus à fama de fashionista, nas telas e fora delas, entre turnês e premiações. Co-anfitriã do evento, ao lado de Jennifer Lopez e Bad Bunny, a atriz que está em cartaz no cinema em Challengers desfilou não apenas um, mas dois visuais impactantes em uma das noites mais chiques de Nova York: o Baile do Metropolitan Museum of Art, que aconteceu na última segunda-feira, 6, e arrecadou fundos para o The Costume Institute. Com o tema O Jardim do Tempo, conto do escritor JG Ballard, os vestidos tinham estética dramática e referências a pássaros e flores — o look da foto é da Maison Margiela, criado em 1999.

Uma garota nada comum

Prestes a viver a protagonista da próxima novela do SBT, A Caverna Encantada, a atriz e cantora Isabela Souza falou à ISTOÉ sobre a emoção de estrear na TV aberta. “Crescer assistindo às novelas criou em mim uma grande vontade de estar em uma delas. Os estúdios do SBT são mágicos, cheios de história e energia”, disse. Mas Pilar não será seu primeiro papel principal. Na série argentina Bia, ela vive a personagem de mesmo nome, tendo sido a primeira brasileira a protagonizar uma produção internacional da Disney. Em breve, estará em outras duas séries do streaming: Uma Garota Comum, em que será a antagonista, e Amor da Minha Vida, dirigida por Bruna Marquezine.