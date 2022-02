Atriz cai de escada e aparece com o olho roxo: ‘Fiquei com medo’

A atriz norte-americana Dana Delany assustou os fãs ao aparecer com o olho roxo em uma foto nas redes sociais. A artista compartilhou a foto e foi questionada sobre o que havia acontecido.

Dana, então, explicou que caiu da escada e se machucou. Ela ainda citou o colega de profissão Bob Saget, que morreu recentemente após bater a cabeça. Após a lesão, Sarget adormeceu e não acordou mais.

“Vocês deveriam ter visto o outro, cara”, escreveu Delany na publicação. “Obrigada pela preocupação. Caí da escada (totalmente sóbria!) e só podia pensar no coitado do Bob Saget. Então segurei o corrimão com o meu rosto. Fiquei com medo de fraturas, mas ainda bem que não. O pessoal da emergência cuidou bem de mim”, afirmou ela.

