Atriz Ana Beatriz Nogueira relembra diagnósticos de câncer e esclerose múltipla: ‘Uma loucura’

Ana Beatriz Nogueira, de 55 anos, participou do “Conversa com Bial” nesta quinta-feira, 3, e relembrou os desafios de sua saúde. A atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla há 14 anos e, em 2022, com câncer de pulmão.

Sobre a esclerose múltipla, Ana Beatriz descreveu o primeiro ano de diagnóstico como um “imenso sofrimento“. Na época, resolveu se dedicar a vários trabalhos por medo que a doença a impedisse. “Fiz Caminho das Índias (2009) vendo todo mundo duplo”, relembrou.

Em 2022, foi diagnosticada com câncer de pulmão durante um exame de rotina. Ela considera sorte a descoberta precoce, que não exigiu quimioterapia nem radioterapia como tratamento. O tumor foi retirado em uma cirurgia realizada há mais de um ano.

“O corredor de sustos é uma loucura. É impressionante como vamos reelaborando tudo numa velocidade… o que é terrível e o que deixa de ser”, refletiu sobre a descoberta e o tratamento contra o câncer.

