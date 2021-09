Atrito por causa de uniformes atrasa início do duelo entre América-MG e Flamengo pelo Brasileiro Fato das duas equipes quererem usar uniforme de cor branca gera confusão entre estafes e até discussões mais ríspidas. Após mistério, Coelho opta por usar uniforme tradicional

A partida entre América-MG e Flamengo, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe uma situação inusitada que chegou a atrasar o início do confronto. O fato das duas equipes terem escolhido o uniforme branco gerou uma confusão entre as delegações no Independência. Houve discussões entre os estafes, com momentos de rispidez e vias de fato. As informações são do Premiere.

O Flamengo afirmava que o América-MG, mandante da partida, deveria ter feito a solicitação para jogar com uniforme reserva com pelo menos 24 horas de antecedência. O Coelho atuou de branco nas suas duas partidas anteriores em casa.

Árbitro da partida, Anderson Daronco informou que não daria início à partida até que uma das equipes trocasse seu uniforme. Por regra, o América-MG precisa informar com antecedência o uso de seu uniforme 2. Embora tenha dito que solicitou dias antes, o Coelho fez seus jogadores voltarem ao vestiário, trocarem seus respectivos uniformes e retornarem a campo com o uniforme tradicional.

