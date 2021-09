‘Atrasado’, Pelé parabeniza Messi por ultrapassá-lo em número de gols pelas seleções Lionel Messi se tornou o atleta com mais gols por seleções Sul-Americanas, ultrapassando o Rei do futebol, que o homenageou em suas redes sociais

Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas aproveitou o sábado para parabenizar Lionel Messi por ter alcançado a marca de 79 gols pela seleção argentina. Com esse número, o atacante do PSG ultrapassou o Rei do Futebol e se tornou o atleta com mais gols por uma equipe nacional da América do Sul.

– Olá Leo Messi, desculpe se estou atrasado. Porém, eu não queria deixar passar a chance de te dar parabéns por mais um recorde superado no início deste mês. O seu talento para jogar bola é incrível! Espero que você conquiste muito mais ainda, ao lado dos meus amigos Mbappé e Neymar – escreveu Pelé em suas redes sociais.

No início de setembro, a Argentina venceu a Bolívia por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com três gols de Lionel Messi. Assim, o craque argentino bateu a marca de Pelé com a Seleção Brasileira e se tornou atleta com mais gols por uma equipe nacional da América do Sul.

Na época do jogo, contudo, Pelé estava passando pelo processo de remoção de um tumor no cólon direito e não conseguiu parabenizar Messi pelo feito. O Rei do futebol continua internado no hospital em São Paulo se recuperando da operação.

