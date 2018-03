Atrasado, estádio da Copa ainda está sem gramado e preocupa Fifa

Faltando menos de três meses para a Copa do Mundo da Rússia, a Fifa não esconde a preocupação com o estádio localizado na cidade de Samara. Das 12 arenas do Mundial, esta é a única que ainda está sem o gramado instalado. No Mundial, receberá seis partidas, incluindo um dos duelos de quartas de final.

Segundo a Fifa, o local ainda requer “uma quantidade enorme de trabalho” para ficar pronto a tempo do início da Copa, marcado para o dia 14 de junho. O primeiro jogo em Samara será três dias depois. Será o duelo entre Costa Rica e Sérvia, que vai abrir o Grupo E, do Brasil.

“Obviamente, esperávamos por um progresso mais rápido”, disse Colin Smith, chefe de competições da Fifa. “Há ainda uma quantidade enorme de trabalho a ser feito” para o estádio ficar pronto, até o fim de abril, prevê Smith. Se o prazo estourar, a Fifa terá dificuldade em testar o estádio e os recursos do estádio.

O estádio de Samara terá capacidade para 45 mil torcedores. É uma das arenas que foram construídas do zero para a Copa. As obras começaram em 21 de julho de 2014, logo após o fim da Copa do Mundo do Brasil. Após o Mundial da Rússia, o local será usado pelo time Krylya Sovetov, que tem algumas participações em competições europeias.