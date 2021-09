Atrás de redenção, Flamengo defende invencibilidade de 20 anos contra América-MG

Existem times que são pedra no sapato de determinados rivais. Mas existem também os adversários certos para uma reabilitação. Depois da inesperada derrota para o Grêmio, por 1 a 0, no Maracanã, o Flamengo buscará recuperação no Brasileirão, neste domingo, às 11 horas, no Independência, diante do América-MG, de quem não perde faz 20 anos e do qual ganhou oito dos 10 confrontos no período.

Contra um oponente que costuma se dar bem, o técnico Renato Gaúcho espera apagar a má impressão diante dos gaúchos para resgatar a caça aos líderes Atlético-MG e Palmeiras. Com dois jogos a menos, a ordem é ganhar em Belo Horizonte para seguir “vivo” na luta pelo tricampeonato nacional.

Com boa vantagem nas semifinais da Copa Libertadores após 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Rio de Janeiro, o treinador deve utilizar uma equipe forte contra o América para acabar com a euforia dos mineiros, que somaram oito pontos nos últimos quatro jogos e seguraram empates contra Corinthians e São Paulo, fora de casa, para deixar a zona de rebaixamento.

De certo, as ausências de Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. O meia será poupado por causa da desgastante série de jogos. Também ganhará descanso para tratar das dores no joelho. O zagueiro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Após estreia com elogios, David Luiz será poupado, assim como Gabriel, em Belo Horizonte. Na armação, Vitinho deve ser mantido, com volta de Michael no comando do ataque. Filipe Luís e Arrascaeta seguem trabalhos intensos para retornar somente em Guayaquil.

Diego Ribas ficou à disposição de Renato Gaúcho na partida contra os equatorianos, quarta-feira, mas acabou não aproveitado. Ele espera ter chance no Independência, apesar da evolução de Andreas Pereira como segundo volante.

Já o América tenta seguir somando pontos após obter um saldo positivo na “mini-temporada” em São Paulo, com dois empates: 1 a 1 com o Corinthians e 0 a 0 com o São Paulo. Invicto há quatro partidas, o América-MG deixou a zona de rebaixamento e aparece na 16.ª colocação, com os mesmos 23 pontos do Juventude, mas na frente pelo saldo de gols.

Vagner Mancini não teve muito tempo para preparar o time, que entrou em campo na última quarta-feira, quando empatou sem gols com o São Paulo, em jogo atrasado da 19.ª rodada. Os jogadores se reapresentaram na sexta-feira e iniciaram os trabalhos para o confronto contra o Flamengo. “É preciso dar um tempo de descanso, porque o viagem é intenso. Perdemos na parte técnica, mas recuperamos o grupo na parte física”, ponderou o técnico.

Até pelo pouco tempo de trabalho, o treinador vai apostar na base que enfrentou o São Paulo. O atacante Fabrício Daniel segue cumprindo isolamento após testar positivo para a covid-19, enquanto Berrío é dúvida por conta de desgaste muscular.

Diagnosticado mais uma vez com um edema ósseo – passou por problema semelhante em 2019 -, o lateral-direito Eduardo é baixa para o restante da temporada. Não foi dado prazo para seu retorno aos gramados.

