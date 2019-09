Atrações do Rock in Rio 2019 fazem shows em SP e outras cidades

Não é só no Rio de Janeiro que as bandas chamadas para o Rock in Rio 2019 vão se apresentar. Bon Jovi, Scorpions, Whitesnake e várias outras atrações do festival estarão em outras cidades brasileiras nos próximos dias, aproveitando o convite do festival para esticar suas turnês pela América do Sul.

São Paulo

Confirmadas no Rock in Rio 2019, diversas atrações internacionais vão se apresentar também em São Paulo. Entre festivais e shows únicos, confira a lista de bandas que vão passar pela capital paulista.

Scorpions + Whitesnake + Helloween (21/9)

Cinco nomes do rock mundial (e três atrações do Rock in Rio) dividem o palco da primeira edição do Rockfest, festival que ocorre no dia 21 de setembro no Allianz Parque, na capital paulista. Ícones do hard rock internacional (Scorpions, Whitesnake e Europe) se juntam a Helloween e à banda brasileira Armored Dawn.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 21/9, 14h (abertura dos portões). R$ 300/R$ 580.

Bon Jovi + Goo Goo Dolls (25/9)

O Bon Jovi apresenta a turnê “This House Is Not For Sale”, em que Jon Bon Jovi também dá voz a antigos sucessos, como “You Give Love a Bad Name”. O Goo Goo Dolls, que também estará no Rock in Rio, faz o show de abertura.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705. 25/9, 15h (abertura dos portões; show de abertura 18h45; show principal 20h). R$ 360/R$ 780 (esgotado).

Weezer + Dave Matthews Band

O Weezer vem ao Brasil pela segunda vez com dois novos discos lançados em 2019: Black Album e Teal Album (com versões de músicas como do A-Ha e do Tears For Fears).

Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 26/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650.

Dave Matthews Band (27/9)

Famosa por suas performances ao vivo, a Dave Matthews Band já tocou para mais de 24 milhões de pessoas em sua carreira e é a banda que mais vendeu ingressos em todo o mundo na última década, segundo a organização do Itaipava de Som a Sol, festival que recebe diversas atrações do Rock in Rio em São Paulo.

Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 27/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650.

Jessie J (27/9)

Com voz de soprano e apostando no pop e no R&B, a cantora britânica Jessie J passa por São Paulo pela segunda vez.

Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 27/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 210/R$ 480.

Seal (29/9)

Nascido em Londres, o cantor e compositor tem uma carreira de mais de duas décadas acumulando diversos álbuns de platina. Conhecido por sua voz rouca e canções que já se tornaram clássicos do FM, Seal faz sucesso com diversos tipos de estilos musicais.

Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 29/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 700.

Slayer (2/10)

O Slayer anunciou sua despedida dos palcos depois de 37 anos de estrada. A banda de thrash metal relê “Angel of Death” e outras músicas representativas.

Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 2/10, 20h45 (abertura, 19h30). R$ 320/R$ 420.

Nickelback (3/10)

A banda vendeu mais de 50 milhões de álbuns. Só All the Right Reasons (2005), com hits como Rockstar e Photograph, passou 156 semanas nas paradas da Billboard. O disco mais recente é Feed The Machine, de junho de 2017.

Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 3/10, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650.

Black Eyed Peas (4/10)

Do underground do hip hop para o palco principal do pop global, o Black Eyed Peas tem uma tradição de agitar as pistas que se formam à frente de seus palcos. Com sua formação original, lançou Masters Of The Sun Vol. 1, em 2018.

Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 4/10, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650.

King Crimson (4/10)

Após 50 anos de carreira, a banda britânica pisa em São Paulo pela primeira vez.

Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4/10, 21h30 (abertura, 19h30). R$ 300/R$ 850.

Iron Maiden (6/10)

A turnê Legacy Of The Beast é inspirada em um jogo eletrônico que o Iron Maiden lançou em 2017, e o repertório da turnê abre espaço para os grandes sucessos da banda. O grupo inglês The Raven Age faz a abertura.

Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, s/nº. 6/10, 20h (show principal; abertura dos portões, 16h; show The Raven Age, 18h40). R$ 420/R$ 460 (cadeira).

Muse (9/10)

Completando 25 anos, a banda de Matt Bellamy vem ao Brasil com o recente álbum Simulation Theory (2018).

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 9/10, 21h (abertura, 17h). R$ 260/R$ 620.

Recife

Bon Jovi + Goo Goo Dolls

Parte da turnê do Bon Jovi no Brasil.

Estádio do Arruda. Av. Beberibe, 1285 (Recife). Abertura da casa: 15h30. Show do Goo Goo Dolls: 19h15. Show do Bon Jovi: 20h30. Ingressos: de R$ 130 a R$ 640.

Curitiba

Scorpions + Whitesnake (18/9)

Primeira parada do festival inédito Rock Ao Vivo, que recebe nomes do hard rock internacional. A banda Europe também está no line-up.

Pedreira Paulo Leminski. Parque das Pedreiras – R. João Gava, 970 (Curitiba). 27/9. Abertura: 13h. Shows começam às 17h. R$ 220 / R$ 390.

Bon Jovi + Goo Goo Dolls (27/9)

Parte da turnê do Bon Jovi no Brasil.

Pedreira Paulo Leminski. Parque das Pedreiras – R. João Gava, 970 (Curitiba). 27/9. Abertura: 15h30. Show do Goo Goo Dolls: 19h15. Show do Bon Jovi: 20h30.

Porto Alegre

Scorpions + Whitesnake + Helloween (1/10)

Outra parada do festival inédito Rock Ao Vivo, que recebe nomes do hard rock internacional.

Ginásio Gigantinho. Avenida Padre Cacique, 891 (Porto Alegre). Abertura dos portões: 14h30. Shows começam às 18h30. R$ 176 / R$ 276.

Iron Maiden (9/10)

A turnê Legacy Of The Beast é inspirada em um jogo eletrônico que o Iron Maiden lançou em 2017, e o repertório da turnê abre espaço para os grandes sucessos da banda. O grupo inglês The Raven Age faz a abertura.

Arena do Grêmio. Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 (Porto Alegre). 9/10. Abertura: 16h. The Raven Age: 19h40. Iron Maiden: 21h. Ingressos: R$ 280 a R$560.