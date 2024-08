ATR se solidariza com vítimas de acidente aéreo em SP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2024 - 17:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 AGO (ANSA) – A fabricante ATR expressou solidariedade às vítimas do acidente aéreo com uma aeronave da Voepass Linhas Aéreas em Vinhedo, interior de São Paulo, e garantiu colaboração com as investigações sobre as causas da tragédia.

“A ATR foi informada de que ocorreu um acidente em Vinhedo, Brasil, envolvendo um ATR 72-500. Nossos primeiros pensamentos estão com todos os indivíduos afetados por este evento. Os especialistas da ATR estão totalmente empenhados para dar apoio tanto à investigação quanto ao cliente”, diz um comunicado da empresa franco-italiana.

Com sede em Blagnac, na França, a ATR é uma joint venture entre a europeia Airbus e a italiana Leonardo e fabrica aviões turboélices de médio porte.

O ATR 72 da Voepass levava 58 passageiros e quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu. (ANSA).