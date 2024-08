ATR-72 que caiu em Vinhedo é um dos mais seguros do mundo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2024 - 17:19 Para compartilhar:

O avião da VoePass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9, é um dos mais seguros e modernos do mundo, segundo especialistas da aviação. De acordo com autoridades, apenas cinco acidentes foram registrados em 10 anos.

A aeronave deixou Cascavel por volta de 12h e deveria pousar em Guarulhos (SP) às 14h. De acordo com o site FlightRadar, o avião seguiu em voo de cruzeiro em 17 mil pés, mas perdeu sustentação quando iniciaria o procedimento de descida para o Aeroporto Internacional de São Paulo.

O modelo ATR-72 é fabricado pela Avions de Transport Régional (ATR), empresa francesa de sociedade entre a Airbus e a Leopardo, empresa italiana dona dos helicópteros Agusta. A aeronave é um bimotor a hélice, com capacidade para até 78 passageiros, dependendo da configuração de preferência da empresa aérea.

Até o fim de 2022, foram mais de 1,1 mil unidades fabricadas. O avião atinge até 511 km/h com teto máximo de operação em 25 mil pés.

O modelo foi criado para pistas curtas, com até 1,8 mil metros de comprimento, como é o de Cascavel. A aeronave é uma das principais concorrentes da Beechcraft, que fabrica o King Air.

Desde 2014, a aeronave registrou apenas cinco acidentes no mundo. Um deles aconteceu em 2015, quando um voo da TransAsia Airways caiu no Rio Keelung logo após decolar do Aeroporto de Taipei Songshan. O avião passou por cima de uma rodovia e quase atingiu os carros. Ao todo, 58 pessoas morreram e 15 sobreviveram.

O último acidente com o modelo aconteceu no ano passado, quando um avião caiu na região de Pokhara, no Nepal. A aeronave era operada pela Yeti Airlines e levava pelo menos 72 passageiros, sendo que 68 perderam a vida.