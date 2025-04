ATP publica ranking sem grandes mudanças no Top 20 antes do Masters de Monte Carlo

O italiano Jannik Sinner, suspenso por doping até 4 de maio, continua mais uma semana liderando o ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (7) sem grandes mudanças no Top 20, antes do Masters 1000 de Monte Carlo, primeiro grande torneio da temporada de saibro.

Depois de Sinner, aparece na lista o alemão Alexander Zverev (2º), que mantém sua vantagem de 925 pontos em relação ao espanhol Carlos Alcaraz (3º), à frente do americano Taylor Fritz (4º) e do sérvio Novak Djokovic (5º).

A única mudança registrada entre os 20 primeiros foi a ascensão do britânico Jack Draper à sexta posição, ultrapassando o norueguês Casper Ruud (7º).

O jovem João Fonseca segue como o melhor brasileiro no ranking, no 59º posto, sua melhor classificação na carreira. O outro representante do país no Top 100 é Thiago Monteiro, em 94º.

— Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 10.330 pontos

2. Alexander Zverev (ALE) 7.645

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6.720

4. Taylor Fritz (EUA) 5.290

5. Novak Djokovic (SRB) 4.510

6. Jack Draper (GBR) 3.780 (+1)

7. Casper Ruud (NOR) 3.765 (-1)

8. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.445

9. Andrey Rublev (RUS) 3.440

10. Alex De Minaur (AUS) 3.335

11. Daniil Medvedev (RUS) 3.290

12. Holger Rune (DIN) 3.270

13. Tommy Paul (EUA) 3.160

14. Ben Shelton (EUA) 2.690

15. Arthur Fils (FRA) 2.670

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.525

18. Grigor Dimitrov (BUL) 2.495

19. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.415

20. Ugo Humbert (FRA) 2.335

…

59. João Fonseca (BRA) 961

94. Thiago Monteiro (BRA) 628

