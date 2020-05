ATP e WTA ampliam suspensão de competições até final de julho

A ATP e a WTA (respectivamente, as associações masculina e feminina de tenistas profissionais) anunciaram nesta sexta (15) que ampliaram o período de suspensão de competições até o final de julho por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Por causa das incertezas contínuas em torno da pandemia da covid-19, lamentamos anunciar nossa decisão de ampliar a suspensão do Tour”, disse o presidente da ATP, o italiano Andrea Gaudenzi.

“Assim como fãs de tênis, jogadores e anfitriões de torneios em todo o mundo, compartilhamos a decepção com o fato de o Tour continuar sendo afetado dessa maneira. Continuamos a avaliar todas as nossas opções em um esforço para retomar o Tour assim que for seguro, incluindo a viabilidade de reagendar eventos mais tarde na temporada. Como sempre, a saúde e o bem-estar da comunidade de tênis e do público em geral continuam sendo nossa principal prioridade em todas as decisões que tomamos”, declarou o dirigente.

Já a WTA afirmou, através de seu porta-voz, que todos os eventos do mês de julho estão suspensos: “Após o anúncio da suspensão do WTA Tour até 12 de julho, os eventos da WTA em Bastad, Lausanne, Bucareste e Jurmala agendados para julho não serão realizados por causa da pandemia de covid-19”.

“Lamentamos que seja dessa forma, mas continuaremos sendo guiados por especialistas médicos para decidir quando for seguro e possível retornar às competições da WTA. Continuamos a monitorar a situação de perto e esperamos voltar à quadra o mais rápido possível”, informou a entidade.