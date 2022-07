ATP divulga ranking da semana sem mudanças no Top 10

A ATP divulgou seu ranking nesta segunda-feira sem mudanças no Top 10, com o russo Daniil Medvedev na liderança, à frente do alemão Alexander Zverev e do espanhol Rafael Nadal.

Até o número 18, agora ocupado pelo búlgaro Grigor Dimitrov, que subiu um posto em relação ao ranking da semana passada, não houve nenhuma alteração nas primeiras posições da classificação.

O americano Maxime Cressy, campeão no domingo do ATP 250 de Newport, seu primeiro título na carreira, foi quem mais ganhou posições no Top 50 (8) e agora é o número 33 do mundo.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de jogadores no Top 100, com 13 representantes.

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 72ª colocação.

— Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira:

1. Daniil Medvedev (RUS) 7.775 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 6.850

3. Rafael Nadal (ESP) 6.165

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.045 (+1)

5. Casper Ruud (NOR) 4.890

6. Carlos Alcaraz (ESP) 4.845

7. Novak Djokovic (SRV) 4.770

8. Andrey Rublev (RUS) 3.540

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.445

10. Jannik Sinner (ITA) 3.185

11. Cameron Norrie (GBR) 3.155

12. Hubert Hurkacz (POL) 3.025

13. Taylor Fritz (EUA) 2.975

14. Diego Schwartzman (ARG) 2.325

15. Matteo Berrettini (ITA) 2.280

16. Marin Cilic (CRO) 2.130

17. Reilly Opelka (EUA) 2.055

18. Grigor Dimitrov (BUL) 1.740 (+1)

19. Roberto Bautista (ESP) 1.623 (+1)

20. Gaël Monfils (FRA) 1.615 (+1)

…

72. Thiago Monteiro (BRA) 716 (+1)

bds/chc/mdm/psr/cb