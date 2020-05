ATP anuncia parceria para ajudar na saúde mental dos tenistas

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) anunciou nesta quarta-feira uma parceria com empresas especializadas para ajudar na saúde mental dos atletas em meio à pandemia do novo coronavírus. Pelo acordo, com duas companhias, os tenistas terão acesso a terapeutas numa plataforma online 24 horas por dia, sete dias por semana.

As empresas são a Headspace e a Sporting Chance, fundada pelo ex-jogador de futebol Tony Adams, do Arsenal e da seleção inglesa. Além do acesso a profissionais, os tenistas e integrantes de suas equipes poderão acionar conteúdos voltados para a meditação, guias de sono e exercícios para acalmar.

“Ser mentalmente forte é tão importante quanto ser forte fisicamente no tênis e buscar a saúde mental dos nossos jogadores e equipes é uma prioridade chave para nós”, declarou o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi.

Com as ferramentas, a entidade espera auxiliar os atletas, que vêm apontando ansiedade neste momento da pandemia. “Todos estão se adaptando a períodos de isolamento e queda de atividade física durante esta pandemia, mas esta situação pode ter um impacto mais forte em atletas profissionais, acostumados a uma estrutura de treino e jogos todos os dias.”

O circuito masculino foi paralisado em meados de março, às vésperas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Na semana passada, a ATP definiu que os torneios oficiais não serão retomados antes do fim de julho.