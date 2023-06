ATP 500 de Halle: Marcelo Melo é tricampeão nas duplas masculinas

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 25/06/2023 - 17:12 Compartilhe

O tenista Marcelo Melo faturou, neste domingo (25), o título de duplas masculinas do ATP 500 de Halle (Alemanha) ao lado do australiano John Peers. Na decisão, a equipe do brasileiro derrotou os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, em pouco mais de uma hora e meia de partida, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-3), 3/6 e 10-6.

É CAMPEÃOOOOOOOO! Marcelo Melo é campeão do @atptour 500 de Halle Em dupla com John Peers , o brasileiro vence os italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli por 2 a 1 na grande final! Mais um pra conta do ! pic.twitter.com/jtzCY16CNj — Time Brasil (@timebrasil) June 25, 2023

“Realmente muito feliz com a vitória, de conseguir o terceiro título aqui em Halle. Fizemos um belo torneio, do começo ao fim. Soubemos lidar com as situações difíceis deste a primeira rodada até a final, tendo de jogar bem o match tie-break. Quero agradecer todo mundo que apoia e está sempre comigo” comemorou Marcelo Melo.

Essa foi a primeira conquista da dupla do brasileiro e do australiano e o tricampeonato de Marcelo Melo no ATP 500 de Halle, que é disputado em piso de grama. Outro feito importante na vitoriosa carreira do brasileiro é que esse foi o 37º título de sua carreira, um recorde brasileiro. Agora, os dois partem para o ATP 250 de Maiorca (Espanha), último torneio preparatório para Wimbledon (Londres).

A campanha na Alemanha coloca o brasileiro mais uma vez na liderança brasileira das duplas e o credencia para ingressar no top 30 do ranking mundial, que será divulgado na próxima segunda-feira (26) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

