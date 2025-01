Atos de 8/1 terão representantes dos Três Poderes; veja confirmados e ausentes

Dois anos após os ataques golpistas que depredaram a sede dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT) organizou uma série de eventos e cerimônias a fim de exaltar a defesa da democracia.

Nesta quarta-feira, 8, serão realizadas celebrações ao longo de duas horas, com locação na matriz do governo federal, em Brasília. O evento deve registar a devolução de obras e materiais destruídos pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro após o resultado eleitoral de 2022.

Além disso, o ato espera o comparecimento de diferentes nomes pertencentes aos Três Poderes – convocados para participar e enfatizar a luta pela democracia. Ministros como Fernando Haddad (PT), Anielle Franco (PT) e Simone Tebet (MDB) já confirmaram presença.

Veja alguns dos principais confirmados

Fernando Haddad (PT) – Ministro da Fazenda

Nísia Trindade – Ministra da Saúde

Jorge Messias – Advogado-Geral da União

Ricardo Lewandowski – Ministro da Justiça e Segurança Pública

Paulo Pimenta (PT) – Ministro da Secretaria de Comunicação Social

Camilo Santana (PT) – Ministro da Educação

José Múcio (PRD) – Ministro da Defesa

Carlos Fávaro (PSD) – Ministro da Agricultura e Pecuária

Rui Costa (PT)- Ministro da Casa Civil

Anielle Franco (PT) – Ministra da Igualdade Racial

Simone Tebet (MDB) – Ministra do Planejamento e Orçamento

Cida Gonçalves (PT) – Ministra das Mulheres

Luciana Santos (PCdoB) – Ministra da Ciência e Tecnologia

Algum dos convidados, porém, não poderão comparecer às solenidades, incluindo os dois nomes mais cotados para suceder a presidência do Senado e a Câmara – Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos), respectivamente. Nenhum deles confirmou que irá ao evento, sendo que Alcolumbre está no Amapá, em viagem de férias.

O ato acontece em meio ao recesso ministerial, o que significa que muitos ministros estão em período de licença. É o caso do Ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha (PT), do Ministro de Comunicações Juscelino Filho (União Brasil) e de Carlos Lupi (PDT), Ministro da Previdência Social.

Já o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), divulgou em nota que está em uma viagem ao exterior já programada com antecedência. Ele alega que o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), irá simbolizar a Casa durante os atos de memória.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, também não estará presente nas solenidades. Ele não justificou a ausência, mas será representado pelos companheiros de Corte Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Arthur Lira (PP-AL), que preside a Câmara de Deputados, não afirmou que irá comparecer aos eventos de Brasília, já que está fora do estado. Vale lembrar que Lira não tem intenção de se indispor com o bolsonarismo – algo que poderia acontecer caso ele participasse das cerimônias contra os atos golpistas ocorridos 8 de janeiro.