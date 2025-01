Atos de 8/1 são desaprovados por 86% dos brasileiros, diz Quaest

A pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 6, aponta que 86% dos brasileiros desaprovam os atos do 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos três poderes — Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o levantamento, a condenação é oito pontos percentuais menor que a mesma pesquisa feita há dois anos. A rejeição é uniforme em todas as regiões do País, abrangendo diferentes faixas de renda, níveis de escolaridades e idades. Além disso, não há diferença significativa entre os eleitores de Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), grupos em que houve desaprovação de 85% e 88%, respectivamente.

A pesquisa ainda mostra que 48% dos entrevistados veem Bolsonaro como participante de um plano de tentativa de golpe de Estado, enquanto 34% não acham a mesma coisa. Cerca de 50% acreditam que o ex-presidente teve influência nos atos, e 39% discordam. A aprovação se manteve em baixa, com 7%.

O levantamento ouviu 8.598 pessoas entre os dias 4 e 9 de dezembro de 2024. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com 95% de confiabilidade.